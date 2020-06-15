Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник огласит приговор гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже против России. Материалы его дела засекречены, поэтому слушания проходили в закрытом для прессы и слушателей режиме. Судья огласит только вводную и резолютивную часть приговора.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Уилана к 18 годам лишения свободы. Адвокаты подсудимого Владимир Жеребенков и Ольга Карлова утверждали, что Уилан стал жертвой провокации российский спецслужб, и просили его оправдать.

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Известно, что Уилан служил в Корпусе морской пехоты США с 1994 по 2008 годы, он дважды был отправлен в командировку в Ирак. Как следует из информации, опубликованной в СМИ США, Уилан служил на небоевых должностях, отвечал за документирование приказов и оформление наград. При этом, по информации газеты The Washington Post, при увольнении из рядов американских вооруженных сил Уилана обвинили в махинациях и хищении средств Минобороны США, общий ущерб от его действий оценивался в 16 тысяч долларов. Уилан был уволен со службы, однако к уголовной ответственности не привлечен.

С 2016 года Уилан работал начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У компании нет представительства или производства в России, но Уилан неоднократно приезжал в страну как частное лицо. В декабре 2018 года он, по словам его брата Дэвида, приехал в Россию на свадьбу знакомых. 28 декабря он был задержан.

Во время следствия и суда Уилан находился в столичном СИЗО Лефортово, где обычно содержат обвиняемых в шпионаже, госизмене и терроризме. Вину в совершении инкриминируемого преступления он отрицает.