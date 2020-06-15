Потерпевшая по делу банды Гагиева просит СК проверить адвоката по факту подкупа свидетелей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Потерпевшая по делу банды Аслана Гагиева и единственный живой свидетель Анна Эткина, проживающая в Израиле, просит Следственный комитет РФ и австрийские власти проверить адвоката Константина Скрыпника по факту подкупа свидетелей. Об этом сообщила ТАСС сама Анна Эткина.

"Меня крайне беспокоит ситуация, складывающаяся вокруг дела Гагиева, и неизвестно откуда взявшиеся свидетели в лице господина Скрыпника, который утверждает о наличии якобы взаимосвязи между Асланом Гагиевым, Наилем Малютиным и неким господином Юрием Глоцером. Также мне известно о попытке Скрыпника подкупа свидетелей по делу Гагиева для дачи ложных показаний - все это мешает установлению истины по данному делу, а также настораживает ситуация с одним из моих адвокатов Эдуардом Гладилиным, участвующем в данном деле. По данным фактам мои израильские адвокаты уже отправили соответствующие заявления в посольство Австрии и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину", - сказала Эткина. По ее словам, по делу Гагиева с российскими правоохранителями она общается посредством австрийского правосудия.

Малютин осужден в России по делу о хищении, кроме того объявлен в Испании в международный розыск за отмывание 290 млн рублей, а Глоцер (президент банка БФГ-кредит) находится в Германи и является потерпевшим по одному делу, в котором Скрыпник обвиняется в похищении у него торгового центра "Водолей", и по другому в качестве обвиняемого в деле о выводе из банка "БФГ-кредит" около 1 млрд рублей.

Эткина в 2013 году в России была заочно приговорена к 8 годам лишения свободы по делу о хищении более 3 млрд рублей в "Финансовой лизинговой компании". На данный момент проживает в Израиле.

Как сообщил ТАСС источник в правохранительных органах, другой свидетель - Анастасия Бурлакова, заявила, что Скрыпник перевел ей 200 тысяч рублей за то, чтобы она дала показания на супругу Гагиева и других лиц в рамках дела о хищении ТЦ "Водолей", в котором адвокат является одним из фигурантов, "хотя, они не имеют никакого отношения к делу, а Скрыпник пытается уйти от уголовной ответственности". Девушка находится под госзащитой из-за постоянных угроз в ее адрес и адрес ее семьи.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Фигуранты дела об убийстве

Как сообщали ранее в СК, при участии помощника главаря банды Гагиева Артура Джиоева члены преступного сообщества стали фигурантами дела об убийстве Виктора Туаева в 2006 году в Беслане, в 2011 году - замдиректора "Финансовой лизинговой компании" Андрея Бурлакова в Москве и покушении на убийство экс-зампредседателя правления Мира-банка Анны Эткиной, а также убийства следователя Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте Александра Леонова и Марата Плиева вместе с зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.