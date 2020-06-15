В СК назвали возможные причины ЧП с катером на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Причинами ЧП с катером на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или техническая неисправность судна. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцова.

"В настоящее время организованы мероприятия по поиску людей. Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности. Следователи изъяли документацию, проводят осмотр катера и другие процессуальные действия с целью установления обстоятельств случившегося", - сказала Немцова.

Специалисты дальневосточной транспортной прокуратуры также начали проверку. В центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края ТАСС сообщили, что ЧП произошло за пределами территориальных вод Российской Федерации.

В воскресенье в 38 километрах от Авачинской бухты перевернулся маломерный катер компании ООО "Увгил", четыре человека, которые были на борту, пропали без вести. На месте ЧП 14 июня работали буксир "Капитан Мишин" морской спасательной службы, спасательный катер "БЛ-820" и катер с водолазной командой.

Поисковая операция пропавших членов экипажа результатов не дала. Возбуждено уголовное дело.

Авачинская бухта - крупная бухта Тихого океана восточного побережья Камчатки.