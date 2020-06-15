В Подмосковье сантехник подозревается в семи эпизодах убийств и изнасилований

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следователи в Подмосковье подозревают сантехника по семи эпизодам убийств и изнасилований. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

"Уголовные дела по семи эпизодам преступной деятельности 53-летнего жителя Каширы (работающего сантехником в одном из ЖЭО), подозреваемого в серии убийств и изнасилований, соединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области", - сообщили в главке.

Следователи и криминалисты провели с подозреваемым проверки показаний на месте. Он детально показал и рассказал, как совершал преступления. По словам подозреваемого, он случайно выбирал жертв, проникал в окна на первых этажах и сначала душил их, а затем насиловал. Двум потерпевшим удалось выжить. Все преступления совершены с 2010 по 2020 годы. Установлено, что преступления совершены на территории Каширского и Ступинского городских округов. Одна из потерпевших - 10-летняя девочка.

Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Он арестован.