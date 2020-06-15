Взрыв на корабле в Петербурге мог произойти из-за скопления газа в трюме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Взрыв на строящемся корабле в Санкт-Петербурге произошел из-за скопления газа в трюме, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Там [на судне] произошло скопление газа в трюме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел около 10:30 мск, пожар на корабле в результате инцидента не зафиксирован.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС о взрыве на корабле, строящемся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека.

Инцидент произошел на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин" на территории завода "Адмиралтейские верфи" (входят в "Объединенную судостроительную корпорацию"), уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия. "В ходе производственных работ на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин" в закрытом помещении произошел хлопок [газа]. Пострадал один человек, он госпитализирован. Выясняются детали произошедшего", - сказала собеседница агентства. Как рассказал агентству источник в промышленных кругах, корабль планируется передать ВМФ в 2023 году, он находится в ведении завода, экипажа на нем нет.