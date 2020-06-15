В Подмосковье задержаны подозреваемые в хищении имущества на 7 млн рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали четверых мужчин, которые подозреваются в хищении имущества почти на 7 млн рублей за якобы оказание помощи в решении вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники создали условия для двух своих знакомых, при которых их доставили в отдел полиции за якобы совершенное преступление. В частности, один из соучастников преступления сообщил в полицию о вымогательстве у него денег, указав на местонахождение предполагаемых преступников. Полицейские, прибыв по указанному адресу в Люберцы, обнаружили автомобиль, в котором находились двое мужчин, которые схожи по описанию, предоставленному заявителем. Предполагаемые злоумышленники были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В этот же день с задержанными связались другие участники группы и предложили за 5 млн рублей решить вопрос о непривлечении их к уголовной ответственности, сообщив о якобы имеющихся знакомствах с сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевшие передали мошенникам три своих автомобиля и около 2 млн рублей. Общая сумма ущерба составила почти 7 млн рублей.

"После этого мошенник, который раннее обращался с заявлением о вымогательстве, сообщил полицейским, что в отношении него никаких противоправных действий не совершалось. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники собственной безопасности ГУ МВД установили и при участии Росгвардии в Москве и Московской области задержали четверых подозреваемых в возрасте от 33 до 38 лет", - сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предполагаемые соучастники разыскиваются.