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Неизвестные напали на перевозчиков в Петербурге и похитили около 10 млн рублей

Злоумышленников разыскивает полиция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Неизвестные напали на сотрудников логистической компании в Санкт-Петербурге в понедельник утром и похитили у них около 10 млн рублей, ведется розыск злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Неизвестные совершили нападение на сотрудников логистической компании и похитили у них перевозимые денежные средства. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 10 млн рублей", - сказал представитель ведомства.

В полиции отметили, что инцидент произошел около 10:00 мск в районе дома номер 295 на проспекте Обуховской обороны. После нападения злоумышленники скрылись с места инцидента на машине, ведется розыск.

Источник в экстренных службах также сообщил ТАСС, что злоумышленники рассыпали часть украденных денег на месте инцидента, так как один из пакетов с деньгами порвался.

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