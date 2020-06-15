В Воронеже произошел пожар на хлебозаводе

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание на хлебозаводе в центре Воронежа, погибших нет. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"Площадь пожара сейчас посчитать сложно, пожарные работают внутри цеха в дыхательных аппаратах в условиях практически нулевой видимости и высокой температуры", - сообщил Хренов, уточнив, что информация о возгорании в четырехэтажном корпусе воронежского хлебозавода № 1 поступила в пожарную службу в понедельник в 13:23 мск.

По словам Хренова, пострадавших в результате инцидента нет. Цех расположен в центре Воронежа на улице Фридриха Энгельса.

Пожар тушат 60 человек при помощи 10 единиц техники.

Хлебозавод № 1 был построен в Воронеже в 1929 году, производит более 30 видов хлеба, батонов, булочек, печенья, пряников.