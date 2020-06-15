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В Петербурге задержан мужчина, который угрожал обрезом в офисе фирмы

Злоумышленник был передан сотрудникам уголовного розыска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который пришел с обрезом ружья к офису в Кировском районе города, чтобы потребовать возврат долга, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В офис зашел мужчина с предметом, похожим на обрез ружья. На место оперативно были направлены полицейские вневедомственной охраны, которые обезоружили 52-летнего мужчину. После этого злоумышленник был передан сотрудникам уголовного розыска", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел около 16:00 мск в понедельник у офиса коммерческой фирмы на улице Кронштадтской. Полицейским мужчина рассказал, что один из работников фирмы якобы долгое время не возвращал ему деньги и таким образом он решил вернуть долг.

"Обрез направлен на экспертизу. В случае подтверждения его боеспособности, мужчине грозит уголовная ответственность за незаконный оборот оружия", - отметили в ведомстве.

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