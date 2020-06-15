Источник: информация о "минировании" десять судов в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" десяти районных судов Москвы оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о минировании районных судов проверена, специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за анонимных сообщений о минировании были эвакуированы Лефортовский, Измайловский, Басманный, Чертановский, Преображенский, Бутырский, Кузьминский, Нагатинский, Коптевский, Черемушкинский районные суды.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".