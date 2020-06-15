Парк 850-летия Москвы заволокло дымом из-за пожара в коллекторах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. В коллекторах парка 850-летия Москвы случился пожар, дым струей бьет из колодцев и заволакивает территорию парка. Возгорание локализовано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступила заявка о пожаре в коллекторах парка 850-летия Москвы. Дым выходит из колодцев и распространяется по парку. Пожар локализован", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сказали, что площадь пожара, а также что именно горело, уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.