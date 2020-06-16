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СМИ: в Бразилии произошел прорыв дамбы

Свыше 1 тыс. людей эвакуировали

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей бразильского штата Пернамбуку на северо-востоке страны эвакуированы из своих домов из-за прорыва дамбы. Как сообщает портал G1, два населенных пункта пострадали от паводка.

Как уточняется, вода затопила города Барра-ди-Гуабираба и сельское поселение Саире, где, по информации местных властей, накануне выпали обильные осадки (57,7 и 82,2 мм соответственно), ставшие причиной прорыва сооружения. Проводится оповещение близлежащих населенных пунктов. Данных о жертвах нет.

В результате сезонных дождей на юго-востоке Бразилии в начале года погибло более 70 человек. Самый сильный удар стихии пришелся на штат Минас-Жерайс, где число жертв превысило 50 человек, десятки тысяч были эвакуированы.

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