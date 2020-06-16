Адвокат считает, что полицейский изначально собирался стрелять в афроамериканца в Атланте

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Адвокат семьи афроамериканца Рейшарда Брукса, который умер в городе Атланте (штат Джорджия) от ранений, полученных при задержании полицейскими, считает, что один из стражей правопорядка собирался применить огнестрельное оружие еще до того, как тот выстрелил из электрошокера. Соответствующее заявление юриста Джастина Миллера приводит в понедельник телекомпания CNN.

По словам адвоката, кадры видеозаписи, на которой запечатлено задержание афроамериканца, свидетельствуют о том, что полицейский "потянулся за оружием еще до того, как Брукс развернулся и осуществил неприцельный выстрел в воздух из электрошокера". Миллер утверждает, что сотрудник правоохранительных органов "собирался выстрелить ему в спину".

Как сообщали ранее власти Джорджии, вечером 12 июня белый полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил Брукса. Афроамериканец оказал сопротивление при аресте, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против полицейских. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации. Во время беспорядков неизвестные совершили поджог в ресторане, рядом с которым был ранен афроамериканец. Демонстранты также перекрывали дороги в центре города. Ролф был уволен из полиции города. Полицейский Девин Бронсон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. В свете произошедшего начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.