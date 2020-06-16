В Подмосковье полиция нашла в тайнике-закладке более 1,5 кг различных наркотиков

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в лесу около деревни Евсеево мужчину, у которого в телефоне были координаты тайника-закладки с мефедроном, спайсом и амфетамином общим весом более 1,5 кг. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Вблизи деревни Евсеево задержан 42-летний житель города Ликино-Дулево, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. В ходе личного досмотра у мужчины изъят мобильный телефон, в котором обнаружены фотографии с указанием географических координат тайника-закладки. Всего полицейскими изъято около 1,6 килограмма наркотиков", - сказала Петрова.

Наркотики были расфасованы на 300 свертков. Исследование показало, что среди изъятого находится более 100 граммов мефедрона, 470 граммов спайса и около 1 килограмма амфетамина.

На мужчину завели уголовное дело за попытку сбыта наркотиков. Он заключен под стражу.