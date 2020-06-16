В ДТП на Кубани погиб один человек

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и четыре пострадали после лобового столкновения микроавтобуса и внедорожника на трассе М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

"На автодороге М-4 "Дон" на 1405-м километре 81-летний водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигаясь со стороны города Краснодара в направлении города Джубга, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Alphard", - сообщили в отделе пропаганды, уточнив, что в результате ДТП водитель Toyota RAV4 погиб на месте, водитель и три пассажира второго автомобиля доставлены в больницу.

Уточняется, что после медицинского осмотра водитель и два пассажира Toyota Alphard были направлены на амбулаторное лечение. Один пассажир госпитализирован.