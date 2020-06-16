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В Лобне во дворе жилого дома произошла массовая драка

На месте происшествия находилось около 30 человек

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Массовая драка произошла во дворе жилого дома в подмосковной Лобне, в настоящее время на месте работают полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Драка произошла на улице Ленина в городе Лобня Московской области. На месте происшествия находилось около 30 человек, сколько человек участвовали непосредственно в самой драке, уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего, большинство людей скрылись с места происшествия.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о драке.

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