В Лобне во дворе жилого дома произошла массовая драка

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Массовая драка произошла во дворе жилого дома в подмосковной Лобне, в настоящее время на месте работают полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Драка произошла на улице Ленина в городе Лобня Московской области. На месте происшествия находилось около 30 человек, сколько человек участвовали непосредственно в самой драке, уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего, большинство людей скрылись с места происшествия.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о драке.