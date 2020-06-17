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В Одессе упал легкомоторный самолет

По предварительным данным, пострадали два человека

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторным самолетом в Малиновском районе Одессы, который упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.

По данным местного издания "Таймер", один из членов экипажа самолета погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

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