СК возбудил дело в отношении экс-судьи в Самарской области

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области, подозреваемого в получении взятки 250 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в октябре 2019 года к судье обратились с просьбой оказать содействие в условно-досрочном освобождении находящемуся в исправительной колонии осужденного, который был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Судья планировал оказать содействие за вознаграждение от 300 до 500 тыс. рублей.

Через посредника, сотрудничавшего со следствием, судья в своем служебном кабинете получил первую часть взятки в 250 тыс. рублей, часть денег при этом была муляжом.

В ноябре 2019 года квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление судьи Волжского районного суда Самарской области о прекращении полномочий.

В отношении посредника и осужденного также возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве.