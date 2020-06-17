Мосгорсуд оставил под стражей администратора паблика "Омбудсмен полиции" Худякова

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом одного из администраторов группы "ВКонтакте" "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом журналистам сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Московский городской суд постановил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, меру пресечения - без изменения. Игорь Худяков остается под стражей до 22 июля", - сказал он.

Худякову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору). Вину он не признает.

По словам защитника, суть обвинения в том, что Худяков отправил в чат, где состояли 10 человек, картинку, "которую некая автономная некоммерческая организация признала порнографией, и которую участники чата и так видели".

Худяков был ранее арестован Тверским судом столицы. 24 мая Худякова привезли в Москву из Вологды в сопровождении спецназа ОМОН. Двумя днями ранее в его квартире в Вологде прошел обыск. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, обыск у Худякова был связан с одним из уголовных дел против основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В отношении него возбуждены три уголовных дела по статьям о вымогательстве и распространении порнографии. Воронцов свою вину не признает.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.