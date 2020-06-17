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В Дагестане замглавы района попал в больницу после драки

Полиция возбудила уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Цунтинского района Республики Дагестан и его родственник госпитализированы с различными телесными повреждениями после драки с группой местных жителей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"16 июня в 12:50 мск в Цунтинском районе произошла драка между группой местных жителей. В результате инцидента заместитель главы района и его родственник с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - сообщил представитель МВД.

По его словам, установлено, что у 37-летнего заместителя главы района, его родственника и директора районной образовательной организации произошел конфликт с "четырьмя местными жителями из-за ранее сложившихся неприязненных отношений".

"Для выяснения подробностей сотрудниками полиции в отдел доставлены остальные участники конфликта. Расследование продолжается. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - заключил собеседник агентства.

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