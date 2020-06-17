Источник: двое задержанных членов банды Басаева арестованы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двоих членов банды Басаева и Хаттаба, задержанных по уголовному делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Суд арестовал на два месяца обоих задержанных", - сказал собеседник.

Как сообщалось ранее, Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов подозреваются по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащего"). Сотрудниками ФСЮ в ходе совместной со Следственным комитетом РФ работы собраны неопровержимые доказательства их соучастия в преступлении.

В августе-сентябре 1999 года участники банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженный мятеж в Дагестане, в результате которого погибли более 280 и пострадали свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. За совершение данных преступлений с 1999 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 3 до 19 лет лишения свободы более 80 участников нападения, уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. Розыск соучастников продолжается.