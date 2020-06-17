Более 80 граждан Азербайджана арестованы после инцидента в лагере в Дагестане на 10 суток

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Более 80 задержанных после инцидента во временном лагере в Дагестане граждан Азербайджана арестованы за административные правонарушения на 10 суток. Об этом ТАСС сообщил глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов.

В понедельник вечером во временном лагере около села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана начались волнения. Около 400 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через границу, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта, оказав неповиновение сотрудникам полиции.

"После инцидента в отдел полиции Магарамкентского района были доставлены 93 гражданина Азербайджана. На сегодня 83 из них в порядке, предусмотренном административным законодательством РФ, получили 10 суток ареста. По остальным 10 задержанным решения будут приниматься в соответствии с уголовным законодательством", - сказал Ахмедов.

По его словам, обстановка во временном лагере и пункте временного размещения, развернутом МЧС, спокойная.

После инцидента в лагере возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества. По версии следствия, 15 июня примерно 400 граждан Азербайджана, расселенных на территории общежития и временного палаточного городка вблизи села Куллар Дербентского района и недовольных организацией их пропуска через государственную границу на территорию своей республики, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и попытались перекрыть движение автотранспорта. Они противились действиям полиции и забросали правоохранителей камнями и другими предметами. В результате повреждены пять машин силовиков, ущерб составил 400 тыс. рублей.

Волнения во временном лагере около села Куллар Дербентского района Дагестана вспыхнули вечером в понедельник. Граждане Азербайджана требовали пропустить их через границу. Как сообщал ТАСС и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были вернуться на родину в ближайшие дни через очередной спецкоридор на таможенном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Дагестане. В перечень, который формируются азербайджанской стороной, попали не все, что и возмутило людей, пояснил глава района. Шихиев отметил, что ситуация урегулирована и находится под контролем властей. Во вторник 155 граждан Азербайджана из временного лагеря в Дагестане вернулись на родину через пропускной пункт на азербайджано-российской границе. Всего отправки на родину ждут около 600 азербайджанцев.