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Прокуратура ФРГ выдвинула обвинение против подозреваемого в убийстве грузина в Берлине

Здание прокуратуры ФРГ AP Photo/Winfried Rothermel
Описание
Здание прокуратуры ФРГ
© AP Photo/Winfried Rothermel

Прокуратура ФРГ выдвинула обвинение против подозреваемого в убийстве грузина в Берлине - заявление.

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