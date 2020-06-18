Сторонники Порошенко возле офиса президента потребовали отставки Зеленского

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников экс-президента Петра Порошенко в четверг после заседания Печерского районного суда по делу бывшего главы государства пришли к офису президента Владимира Зеленского с требованием остановить "политические репрессии" на Украине.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, на митинг прибыла в полном составе парламентская фракция "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Депутаты выстроились на ступенях офиса президента, остальные митингующие полностью заполнили прилегающую улицу Банковую. Они держат плакаты "Стоп реванш" и скандируют: "Слуга выходи! Народ пришел", "Зелю геть!", "Нет политическим репрессиям!" Митингующие также скандируют националистические лозунги и главный лозунг так называемой "оранжевой революции": "Разом нас багато, нас не подолаты" (Вместе нас много, нас не победить).

Выступившая на митинге депутат Рады София Федина, которая пришла на митинг с автомобильной шиной, заявила, что "Зеленский уничтожает все, что так долго строил президент Порошенко". "Он уничтожает армию, язык, веру", - сказала она.

В свою очередь экс-спикер Рады, а ныне депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий в своем выступлении потребовал от президента "прекратить атаку" на украинский язык, отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера", остановить давление на церковь и преследование Порошенко. "Мы предупреждаем: если вы перейдете красные линии, у вас земля будет гореть под ногами", - заявил Парубий.

Накануне, в среду, возле офиса президента также прошла акция против политики Зеленского. Под лозунгами "Не мой президент" ее провели несколько тысяч сторонников партии украинского блогера Анатолия Шария и представили украинских СМИ, которые обвинили Зеленского в продолжении политики Порошенко. Обращаясь к президенту, они скандировали: "Не можешь? Уходи", "Зачем ты шел в президенты". Митингующие обвиняли президента в соглашательстве с радикалами, выступали в защиту конституционного права граждан на свободу слова и с призывом прекратить нападения на общественных деятелей и журналистов.

Поводом для протеста сторонников Шария и журналистов стали нападения на них радикалов возле здания суда Киева, где последние несколько дней слушалось дело националиста Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве. Тогда ряд журналистов подверглись нападению со стороны радикалов. Усилил их возмущение и тот факт, что стражи порядка не предприняли жестких мер по противодействию нападавшим молодчикам, а вместо этого оттеснили самих журналистов.