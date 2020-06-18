Посол РФ: утверждения о причастности РФ к убийству грузина в Берлине беспочвенны

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Заявление Генпрокуратуры ФРГ о причастности России к убийству гражданина Грузии, которое было совершено летом 2019 года в Берлине, не подкреплено доказательствами. Об этом заявил в четверг посол России в Германии Сергей Нечаев, его слова приводит пресс-служба диппредставительства.

"В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами", - заявил посол.

"Считаем выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными", - добавил Нечаев, который ранее был приглашен в МИД Германии.