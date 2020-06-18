Число поврежденных градом жилых домов в ауле Адыгеи превысило 1,2 тыс.

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Ливневый дождь с градом размером с перепелиное яйцо, обрушившийся на аул Хатукай Красногвардейского района Адыгеи в среду вечером, повредил, по уточненным данным, свыше 1,2 тыс. жилых домов, в том числе многоквартирных, а также кровли здания администрации сельского поселения, двух детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), сообщила пресс-служба главы республики.

"Сегодня глава республики Мурат Кумпилов посетил в Красногвардейском районе аул Хатукай, который оказался в эпицентре градобоя, прошедшего вечером 17 июня. Из-за стихийного бедствия здесь пострадало 1 202 жилых дома, из них 1 070 обследовано. Также градом была повреждена кровля здания администрации сельского поселения, двух детсадов и ФОКа. Жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.

В населенном пункте работают оперативная группа ГУ МЧС по Адыгее и комитета республики по делам ГО и ЧС, специальная комиссия по обследованию социальных объектов, домовладений, приусадебных участков и посевов сельхозкультур. Материальный ущерб подсчитывается. Глава республики посетил ряд подворий, оценив ущерб, нанесенный жилым домам и приусадебным участкам.

"Людей без помощи мы не оставим. Потерпевшие материальный ущерб граждане будут поддержаны, источники финансирования определим в ближайшее время. Руководству муниципалитета и поселения нужно оперативно сформировать списки пострадавших лиц, относящихся к категории ветеранов, престарелых, одиноко проживающих, инвалидов, малоимущих и многодетных семей, для оказания им помощи в виде продуктовых наборов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Как сообщили ТАСС в республиканском комитете по делам ГО и ЧС, среди пострадавших, в частности, 44 одиноко проживающих пенсионера, 24 многодетные семьи, 80 инвалидов, 86 малоимущих, 17 ветеранов боевых действий. Вопросы, касающиеся ситуации в Хатукае и мер поддержки пострадавших жителей населенного пункта, будут обсуждены в пятницу на заседании под руководством главы Адыгеи, добавили в пресс-службе.