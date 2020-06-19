В пригороде Торонто осквернили памятник экс-премьеру Канады Трюдо-старшему

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо (занимал пост в 1968-1979 и в 1980-1984 годавх), который установлен в парке города Вон, входящего в агломерацию Большой Торонто. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC .

Инцидент произошел в четверг после полудня по местному времени. Неизвестные замазали черной краской лицо и голову скульптуры, установленной в честь отца нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Полиция ведет розыск вандалов.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

В городах Канады в связи с этим также прошли аналогичные акции, в одной из которых в Оттаве 5 июня принял участие премьер-министр Трюдо. Вместе с протестующими он преклонил колено в память о Флойде. Также глава правительства заявил о существовании проблемы расизма в Канаде.

После этого в Канаде начали появляться петиции с требованием пересмотреть названия ряда улиц и даже городов, названных в честь политических деятелей прошлых столетий, которые каким-либо образом связаны с рабством. Речь, в частности, шла о переименовании улицы Дандас в Торонто, названной в честь британского политика XVIII-XIX вв. Генри Дандаса, а также города Рассел в провинции Онтарио, названного в честь политика XVII-XVIII вв. Питера Рассела. Ранее в Канаде неоднократно осквернялись памятники первому премьер-министру страны сэру Джону Макдональду (1815-1891), который, по мнению антирасистов, является "архитектором геноцида коренного населения Канады".