В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке сбыта более 1 кг героина

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Домодедове подозреваемого в попытке сбыта более 1 кг героина. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе досмотра у мужчины полицейские обнаружили и изъяли шесть свертков с порошкообразным веществом. Он пояснил, что содержимое является наркотиком. Также он сообщил, что до задержания успел сделать две закладки. По указанным им адресам оперативники изъяли еще два свертка с наркотиком.

"При проведении обыска в квартире задержанного, в подсобном помещении полицейские изъяли пять свертков с веществом светлого цвета. В результате экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином, общей массой более килограмма", - добавила Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый арестован.