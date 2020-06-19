Суд приговорил к условному сроку виновного в столкновении двух паромов на Лене

ЯКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Суд признал виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта капитана одного из двух паромов, которые столкнулись в сентябре прошлого года на реке Лене, и назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Об этом говорится в пятницу на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

22 сентября прошлого года вечером на реке Лене столкнулись два парома. Один паром - СП-865 - отходил от поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, другой - СП-858 - подходил к берегу. Оба судна перевозили автомашины и пассажиров. В результате столкновения пострадал рулевой моторист отходившего от берега парома, который был в кормовой части судна.

"Причиной столкновения судов послужило нарушение правил плавания по внутренним водным путям сменным капитаном парома СП-865, который не подал звуковой сигнал при отходе от берега и не проинформировал другие суда по УКВ-радиосвязи (УКВ - ультракороткие волны)", - говорится в сообщении.

Капитан парома СП-865 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека").