На Кубани во время водолазных работ погибла научный сотрудник Института океанологии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Научный сотрудник Южного отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук погибла при выполнении водолазных работ в Краснодарском крае. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"17 июня до 9 утра в акватории Черного моря вблизи поселка Витязево Краснодарского края младший научный сотрудник Южного отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук 1981 года рождения с маломерного судна, принадлежащего институту, погрузилась с аквалангом в воду для осуществления водолазных работ на морском дне. По истечении установленного запаса кислорода в имеющемся при ней кислородном баллоне, она на поверхность воды не поднялась", - сказала Марковская.

Сейчас ведутся поиски женщины. Проводится доследстванная проверка, следователь уже осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.