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СК разберется в инциденте с приставом, сбившим на машине трех человек в Подмосковье

Ранее сообщалось, что 18 июня судебный пристав на пешеходном переходе сбил на машине мужчину с ребенком и велосипедиста, после чего якобы попытался скрыться

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следствие просит прокуратуру передать из полиции материалы по факту наезда судебного пристава на трех человек в Долгопрудном. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что днем 18 июня судебный пристав на пешеходном переходе сбил на машине мужчину с ребенком и велосипедиста, после чего якобы попытался скрыться. Сотрудник находился при исполнении, в служебном обмундировании.

"В этой связи следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передачи материалов из органов полиции в следственный отдел по Химкам ГСУ СК России по Московской области для проведения объективной и всесторонней проверки", - сообщили в ГСУ.

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