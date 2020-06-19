Обвинение требует принудительного лечения обвиняемому во взрыве в академии Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сторона обвинения требует отправить на принудительное лечение обвиняемого во взрыве в Военно-космической академии имени Александра Можайского в Санкт-Петербурге бывшего сапера Рифата Закирова, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дело поступило в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

2 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания военной академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. Травмы получили три человека. Курсанты были эвакуированы. Военные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Как уточнили в пресс-службе городских судов, в итоге Закирова будут судить по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), за два эпизода преступлений по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и по части 1 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"). Дело насчитывает 58 томов, к нему также приложены семь коробок с вещдоками.

Ранее источник в следственных органах сообщал ТАСС, что обвиняемый в преступлении преподаватель академии и бывший сапер Закиров прошел курс лечения из-за психического расстройства, которое случилось у него во время отбывания домашнего ареста после инцидента. Кроме того, обвиняемый также принес извинения всем потерпевшим. Источник также сообщал ТАСС, что Закиров написал явку с повинной, в которой пояснил, что инцидент произошел в академии при обезвреживании им самодельного взрывного устройства.