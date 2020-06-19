Полиция проводит спецоперацию в кварталах Дижона, где произошли беспорядки

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Франции проводят спецоперацию в Дижоне, где на протяжении нескольких дней происходили столкновения между группами выходцев из Магриба и Чечни. Об этом сообщает в пятницу префектура департамента Кот-д’Ор.

"После событий, произошедших в последние дни в агломерации Дижона, полиция проводит спецоперацию в кварталах Гресиль и Шенов. Префект прибыл в комиссариат полиции, чтобы лично наблюдать за ходом операции", - говорится в заявлении ведомства.

Позже префект региона заявил журналистам, что не планирует раскрывать детали операции, сославшись на тайну следствия, однако заверил, что "речь не идет об экстраординарной операции, это обычная проверка". Он также опроверг появившиеся в СМИ утверждения местных жителей о том, что государство бросило их на произвол судьбы в период самых жестких уличных столкновений.

В свою очередь радио France Bleu сообщает, что с 08:30 утра (09:30 мск) на месте работают порядка 140 сотрудников полиции и жандармерии. Они проводят обыски не только в квартирах, но и на крышах и в винных погребах, проверяют почтовые ящики и блоки кондиционеров. По данным радиостанции, главная цель оперативников - оружие и наркотики. Она также приводит слова префекта, который уточнил, что операция проводится в связи с запросом прокуратуры.

Конфликт диаспор

Ранее сообщалось о задержании в нескольких городах Франции шести выходцев из Чечни в рамках расследования по фактам "покушения на убийство в составе организованной группы", "причинения насилия", "причинения ущерба" и "подстрекательства к насилию". Также в последний вечер беспорядков были задержаны четыре жителя Дижона, одному из которых суд назначил штраф и запретил хранить дома или носить при себе оружие в ближайшие пять лет.

Столкновения местных жителей, преимущественно выходцев из Северной Африки, и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, после того, как в районе Гресиль наркодилеры избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители Гресиль начали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки.

В среду мэр Дижона сообщил о восстановлении спокойствия на улицах города. При этом журнал Marianne сообщил в этот же день, что представители общин выходцев из стран Магриба (Северная Африка) и Чечни договорились о перемирии, проведя встречу во дворе мечети в коммуне Кетиньи к западу от Дижона.