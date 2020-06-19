СК возбудил дело из-за покупки оргтехники и окон на деньги дошкольников под Владимиром

ВЛАДИМИР, 19 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника муниципальной бухгалтерии Гусь-Хрустального после того, как на средства, собранные с родителей дошкольников, были установлены окна и закуплена оргтехника для казенных учреждений. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

8 июня прокуратура Владимирской области сообщила о том, что окна и дорогостоящая компьютерная техника незаконно закупались на средства родителей дошкольников для нужд учреждений, управляющих образованием в Гусь-Хрустальном. Общая сумма заключенных договоров превысила 1 млн рублей.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней начальницы МКУ "ЦБ" г. Гусь-Хрустальный по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце декабря 2019 года начальница муниципального учреждения решила незаконно использовать средства, находящиеся на счетах дошкольных образовательных учреждений. Используя служебное положение, женщина заключила договоры на приобретение и установку окон ПВХ и поставку оргтехники для нужд казенного учреждения. В январе 2020 года договоры были исполнены.

Как отмечается, женщина признала вину в совершении преступления.