На севере Москвы произошел пожар в ангаре на территории цементного завода

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в ангаре на территории цементного завода на севере Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 08:38 пожар локализован на площади 320 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что в 08:06 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Автомоторная, 5. Пожар возник на территории цементного завода, в металлическом ангаре, по предварительным данным, предназначенном под автосервис.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, возгорание может занимать всю площадь ангара. Произошло частичное обрушение здания, внутри могут храниться газовые баллоны.

В новость внесены изменения (08:58 мск) - добавлена информация о локализации возгорания и площади пожара.