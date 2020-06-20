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В ДТП в Калужской области погибли три человека

Еще три человека пострадали

ТАСС, 20 июня. Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей "Нива" и ВАЗ-2107 в поселке Детчино Калужской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в УМВД по региону.

"Сегодня около 7 утра произошло лобовое столкновение "Нивы" и ВАЗ-2107. В автомобиле "Нива" находились два человека, один из них погиб, в ВАЗе - четверо, двое из них также погибли. Остальные были госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры Калужской области, прокурор Малоярославецкого района координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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