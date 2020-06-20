В Тверской области арестовали вора в законе по статье о лидерстве в ОПГ

ТАСС, 20 июня. Тверские следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 59-летнего криминального авторитета по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в субботу сообщается на сайте СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 59-летнего жителя города Твери, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии")", - отмечается в сообщении.

Имя подозреваемого не называется, в пресс-релизе его характеризуют как "вора в законе" и "смотрящего" за Тверской областью, который осуществлял различные преступные организационно-распорядительные функции в регионе. В частности, по данным следствия, фигурант организовывал, распределял и контролировал фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества (преступную кассу), руководил и координировал своевременное пополнение "общака", приискивал новые легальные и нелегальные источники дохода для пополнения кассы, вел пропаганду уголовно-воровских традиций и норм поведения в ИК, осуществлял судейские функции при разрешении конфликтных ситуаций среди гражданских лиц и представителей уголовно-преступной среды.

По решению суда подозреваемый сегодня был заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.