Пожар в Центре помощи детям в Зеленоградске под Калининградом локализовали

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Пожар в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" в городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря под Калининградом локализован, дети размещены детском саду, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в единой диспетчерской службе города.

"Пожар на данный момент локализован. Детей разместили в детском саду номер шесть. Всего был эвакуирован 101 человек", - сказали ТАСС в единой диспетчерской службе Зеленоградского городского округа, добавив, что сообщений о пострадавших не поступало.

По данным Главного управления МЧС по области, сообщение о возгорании поступило в дежурные службы 21 июня в 00:00 по местному времени (01:00 мск). По данным регионального управления, огнем было охвачено 150 квадратных метров площади. Пожар произошел в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.

К тушению привлечено от МЧС 41 человек и семь единиц техники, всего от РСЧС 42 человека и 10 единиц техники.

Государственное бюджетное учреждение "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" контролируется Министерством социальной политики Калининградской области.