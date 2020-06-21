Открытое горение в Центре помощи детям в Зеленоградске под Калининградом ликвидировали

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" в городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря под Калининградом, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

"Ликвидация открытого горения произошла, ранее пожар был локализован", - сказал представитель управления, добавив, что пострадавших и погибших нет, сейчас идет окончательная ликвидация пожара.

Сообщение о возгорании поступило в дежурные службы 21 июня в 00:00 по местному времени (01:00 мск). По данным регионального управления МЧС, огнем было охвачено 150 квадратных метров площади. Пожар произошел в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.

Из здания эвакуировали весь персонал и детей. Как уточнили ТАСС в единой диспетчерской службе города, всего эвакуирован 101 человек. Дети размещены в городском детском саду номер шесть.

Государственное бюджетное учреждение "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" контролируется Министерством социальной политики Калининградской области.