Петербургская полиция проводит проверку после драки подростков с уличными музыкантами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи со случившейся накануне драки с участием группы подростков и уличных музыкантов. Конфликт произошел у станции метро "Рыбацкое" в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"20 июня около семи часов вечера в полицию поступило сообщение о драке у станции метро "Рыбацкое". Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия. По указанному адресу с гематомами лица обнаружены 30-летний мужчина и его 31-летняя супруга. Оба официально не трудоустроены", - говорится в сообщении.

Как пояснили полицейским потерпевшие, конфликт произошел с группой несовершеннолетних, которые в агрессивной форме стали высказывать недовольство по поводу стиля исполняемой музыки, после чего напали на мужчину-гитариста, отметили в пресс-службе. Потерпевшие обратились за медицинской помощью, их уже отпустили на амбулаторное лечение. "Согласно поступившей в полицию телефонограмме, потерпевшая женщина-вокалистка находится на ранней стадии беременности, ее состояние оценено медиками как удовлетворительное", - указано в сообщении.

Полицией Невского района устанавливает всех участников конфликта и выявляет обстоятельства, приведшие к его возникновению.