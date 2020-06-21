{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нападения подростков на супружескую пару

Несовершеннолетние избили уличных музыкантов, включая женщину на ранней стадии беременности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении вреда здоровью возбуждено после нападения подростков на супружескую пару уличных музыкантов у метро "Рыбацкое" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городской прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни человека, совершенное в отношении двух лиц из хулиганских побуждений группой лиц")", - говорится в сообщении.

В результате конфликта супруги получили ушибы головного мозга и переломы носа. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, отметили в пресс-службе.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, со слов потерпевших, конфликт произошел с группой несовершеннолетних, которые в агрессивной форме стали высказывать недовольство по поводу стиля исполняемой супругами музыки. Они напали на гитариста и его жену, вокалистку. Женщина находится на ранней стадии беременности, ее состояние оценено медиками как удовлетворительное.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Якутии на электростанции произошла утечка топлива из емкости
Инцидент произошел в селе Аргахтах
Читать полностью