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В Якутии на электростанции произошла утечка топлива из емкости

Инцидент произошел в селе Аргахтах
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Утечка топлива произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В селе Аргахтах из емкости дизельной электростанции вытекает топливо. По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие емкости. Перекачка проводится в соседнюю емкость объемом 160 тонн и две емкости объемом 25 тонн", - сказали в ведомстве.

Объем разлившегося топлива уточняется, отметили в МЧС. 

Для приема нефтепродуктов подготовлена автоцистерна. В Якутске в режим готовности приведены группы энергетиков для отправки на место происшествия.

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