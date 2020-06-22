Обвинение назовет наказание, которое считает справедливым для режиссера Серебренникова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник приступит к прениям сторон по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, в ходе которых прокуратура назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых.

Прения сторон откроют государственные обвинители обобщением доказательств и формулированием своей окончательной позиции по итогам слушаний. В том случае, если гособвинители сочтут вину подсудимых доказанной, они попросят суд о наказании для фигурантов дела.

Во второй части прений слово возьмут защитники и обвиняемые, которые смогут обобщить свою позицию и дать оценку доказательствам обвинения.

После стадии прений подсудимым будет предоставлено последнее слово, и суд удалится на вынесение приговора.

Три экспертизы

Основным фактором для вынесения приговора является комплексная экспертиза деятельности "Седьмой студии" при осуществлении финансировавшегося государством театрального проекта "Платформа". Первая экспертиза была проведена на стадии следствия, она подтвердила факт хищений и была положена в основу позиции обвинения. У защиты методы проведения первой экспертизы вызвали большое число нареканий, ее выводы ставились под сомнение подсудимыми, и суд по своей инициативе провел вторую комплексную экспертизу.

Вторая экспертиза обнаружила нарушения в бухгалтерском учете "Седьмой студии", но фактически опровергла факт хищений. После получения ее результатов Мещанский суд вернул дело в прокуратуру для исправления несоответствий в обвинительном заключении. Мосгорсуд отменил это решение, и дело было возвращено в Мещанский суд для возобновления слушаний. Суд назначил третью экспертизу по делу, которая пришла к выводам, схожим с выводами первой экспертизы, подтвердив факт хищений.

Защита ставит под сомнение выводы первой и третьей экспертиз, гособвинение не доверяет второй экспертизе. Все три заключения находятся в материалах дела, и суду предстоит дать им оценку в приговоре.

Главный свидетель

На стадии следствия признательные показания дала бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, полностью подтвердив версию обвинения и заключив сделку со следствием. В соответствии с условиями сделки она рассчитывала на особый порядок рассмотрения своего дела, выделенного в отдельное производство, и назначение мягкого наказания.

Суд отказал Масляевой в особом порядке, усмотрев в ее показаниях противоречия. Дело Масляевой, как и основное дело "Седьмой студии", возвращалось в прокуратуру и обратно в Мещанский суд. В связи с болезнью судьи, рассматривавшей дело, оно находится на самой начальной стадии слушаний.

Позиция обвиняемых

За исключением Масляевой, все фигуранты дела отрицают вину. Они признают нарушения в бухгалтерском учете, но возлагают вину за это именно на Масляеву.

"На нас просто напали", - дал свою оценку уголовному преследованию Серебренников.

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено около 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум.