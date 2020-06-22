Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Норильске

ТАСС, 22 июня. Полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки с участием около 40 человек в Норильске, сообщается в понедельник на сайте МВД Красноярского края.

"Дознаватели отдела МВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по... ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту конфликта, произошедшего в городе накануне. Напомним, в дежурную часть полиции... поступило сообщение о драке", - говорится в сообщении.

Ранее видеоролик с массовой дракой нескольких десятков мужчин разместили в социальных сетях. В полиции журналистам уточнили, что конфликт возник на бытовой почве.