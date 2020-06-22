Электростанция в Якутии, где произошла утечка дизтоплива, работает в штатном режиме

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Электростанция в Среднеколымском районе Якутии, из резервуара которой произошла утечка дизельного топлива, работает в штатном режиме. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

"Устанавливается размер ущерба. Дизельная электростанция работает в штатном режиме. Из Якутска в село Аргахтах вылетели рабочая группа "Сахаэнерго" и генеральный директор компании Гаврил Алексеев совместно с МЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обработки почвы будет доставлена одна тонна сорбента.

21 июня в Среднеколымском улусе на дизельной электростанции села Аргахтах (производственное подразделение филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго") была обнаружена утечка из топливной емкости. Утром 22 июня в "Сахаэнерго" сообщили, что перекачка топлива из резервуара дизельной электростанции, из которого произошла утечка топлива, завершена.

Пресс-служба МЧС РФ ранее сообщала, что масса разлившегося на территории электростанции в Якутии топлива составила около 5 тонн. "Сахаэнерго" объем разлива оценивает в около 4 тонны. Как сообщили в региональном Минэкологии, по предварительным данным, на почву вытекло около 5 тонн топлива с загрязнением реки Алазея.