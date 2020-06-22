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На складе опасных веществ на авиабазе США в Японии произошел пожар

О причинах возгорания не сообщается

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в понедельник в складе опасных веществ базы ВВС США Кадена на японском острове Окинава. О причинах возгорания не сообщается, пострадавших нет, передало информационное агентство Kyodo со ссылкой на командование объекта.

Пламя не перекинулось за пределы базы. В настоящее время японское военное ведомство пытается добиться от американского командования более подробной информации о пожаре.

Кадена - крупнейшая американская авиабаза за пределами США. Ее площадь - около 2 тыс. гектаров, она имеет две взлетно-посадочные полосы длиной примерно по 3,7 тыс. метров. На южном японском острове Окинава сосредоточено более 70% площади американских объектов в стране, включая дивизию морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.

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