Крупный лесной пожар возле села Эссо на Камчатке ликвидировали

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лесной пожар возле села Эссо на Камчатке ликвидировали на площади 920 га спустя 12 дней после возгорания. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание обнаружили 10 июня, горело 3 га леса. Сотрудники лесоохраны сразу приступили к тушению, однако работы осложнялись рельефом и труднодоступностью местности, а также сухой безветренной погодой.

"На Камчатке ликвидировали природный пожар вблизи села Эссо Быстринского района. По уточненным данным Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, площадь, пройденная огнем, составила 920 га", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего в тушении принимали участие 70 человек, было задействовано более 20 единиц техники - бульдозеры, вездеходы, пожарные автоцистерны, а также два вертолета Ми-8, оборудованные водосливными устройствами. С помощью воздушного судна было выполнено более 1 тыс. сбросов воды в очаг возгорания - всего израсходовали около 1 600 тонн воды.

Вместе с тем, в Быстринском районе действует еще один природный пожар - вблизи села Анавгай. "Площадь составляет 390 га", - добавили в пресс-службе, отметив, что угрозы населенному пункту нет. Там имеется естественная преграда - река Быстрая, ширина которой около 40 м. Для дополнительной защиты села проложили минерализованную полосу, протяженностью 4 км и шириной 12 м.

На месте пожара продолжают работать 20 сотрудников Лесоохраны. Кроме того, туда перебросили группировку Камчатского спасательного центра МЧС России. Спасатели специализированной пожарно-спасательной части вернулись в Петропавловск-Камчатский на базу. Задействовано три единицы техники, а также один вертолет с водосливным устройством.