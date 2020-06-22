В Ленобласти мужчина обстрелял из карабина лодку с людьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Житель Приозерского района Ленинградской области открыл огонь из карабина по лодке с людьми, которые подплыли на ней по озеру Любимовское к его участку в поселке Мельниково, в результате инцидента пострадала женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Следователь СКР задержал подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в выходные. Мужчина стрелял из гладкоствольного карабина.

В результате стрельбы пострадала женщина, она получила множественные ранения и была госпитализирована. Медикам удалось ее спасти. Следователи выясняют обстоятельства преступления.

Как сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стрелявший работает исполнительным директором коммерческой фирмы. Полицейские также изъяли оружие и патроны к нему.