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В Крыму осудили двух украинцев за контрабанду запрещенных веществ в Россию

Они будут находиться в колонии общего режима в течение полугода

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Армянский городской суд приговорил к шести месяцам колонии общего режима двух граждан Украины, задержанных в пункте пропуска "Перекоп" при попытке ввезти в Россию запрещенные вещества. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

"В ходе осмотра их багажа пограничники обнаружили несколько упаковок таблеток "Лирика" и шприцы с веществом, являющимся, со слов владельца, медицинским препаратом "Тестостерон". Проведенная в ЭКЦ МВД Республики Крым экспертиза подтвердила принадлежность представленных образцов к категории сильнодействующих веществ, оборот которых на территории нашей страны ограничен. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранцы являются уроженцами Кривого Рога и Одессы 1989 и 1991 годов рождения соответственно.

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