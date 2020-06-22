В Пензенской области сотрудники ФСБ изъяли 10 кг мефедрона в нарколаборатории

ТАСС, 22 июня. Сотрудники УФСБ задержали в Сердобском районе Пензенской области троих человек, которых подозревают в изготовлении мефедрона в крупных размерах, у них изъяли более 10 кг наркотика и около 1 тыс. литров различных реагентов, необходимых для приготовления 100 кг синтетических наркотиков. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой УФСБ по региону.

"Совместной операцией сотрудников УФСБ России по Пензенской и Саратовской областям пресечена преступная деятельность злоумышленников, организовавших на территории Пензенской области подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика в особо крупных размерах. Лаборатория располагалась в частном доме в центре одного из сел Сердобского района", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ФСБ задержали с поличным троих подозреваемых (1991, 1996 и 1998 годов рождения), а также обнаружили более 10 кг мефедрона, оборудование для производства наркотиков и около 1 тыс. литров реагентов и смесей, необходимых для производства более 100 кг наркотиков.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Отмечается, что подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.